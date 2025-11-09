Akaryakıt fiyatları! 09 Kasım Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53,63 lira. Motorin fiyatı ise 57,54 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, global petrol fiyatları ve döviz kurlarının etkisiyle dalgalanmaktadır. Son dönemdeki enerji krizi, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili bir rol oynamaktadır. Ayrıca, uluslararası ekonomik gelişmeler de fiyat dalgalanmasına neden olmaktadır. Kullanıcıların benzin ve motorin alacakları tutar, şehirden şehre değişiklik gösterebilmektedir.

Akaryakıt fiyatlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi gereklidir. Bu durum, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki pompa fiyatlarını doğrudan etkiler. Farklı bayilerin uyguladığı fiyatlar, piyasa dinamiklerine ve talep durumuna bağlı olarak değişir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayilerine tavan fiyat belirlemektedir. Bu, fiyatların daha öngörülebilir hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Genel olarak, akaryakıt fiyatları üzerinde birçok faktör etkilidir. Bu nedenle, vatandaşların bu değişiklikleri takip etmeleri oldukça önemlidir.