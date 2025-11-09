FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 09 Kasım Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatı 53,63 lira, motorin fiyatı ise 57,54 lira olarak belirlendi. Global petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Enerji krizi ve uluslararası ekonomik gelişmeler fiyatlar üzerinde rol oynamaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki pompa fiyatları, bölgelere göre farklılık göstermektedir. Kullanıcıların akaryakıt alım tutarlarının değişkenliği dikkate alınmalıdır.

09 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53,63 lira. Motorin fiyatı ise 57,54 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar, global petrol fiyatları ve döviz kurlarının etkisiyle dalgalanmaktadır. Son dönemdeki enerji krizi, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili bir rol oynamaktadır. Ayrıca, uluslararası ekonomik gelişmeler de fiyat dalgalanmasına neden olmaktadır. Kullanıcıların benzin ve motorin alacakları tutar, şehirden şehre değişiklik gösterebilmektedir.

Akaryakıt fiyatlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi gereklidir. Bu durum, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki pompa fiyatlarını doğrudan etkiler. Farklı bayilerin uyguladığı fiyatlar, piyasa dinamiklerine ve talep durumuna bağlı olarak değişir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayilerine tavan fiyat belirlemektedir. Bu, fiyatların daha öngörülebilir hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Genel olarak, akaryakıt fiyatları üzerinde birçok faktör etkilidir. Bu nedenle, vatandaşların bu değişiklikleri takip etmeleri oldukça önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.54
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57
