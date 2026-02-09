FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 09 Şubat Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

9 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatı 55.38625 TL, motorin ise 57.67375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, dalgalı döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarıyla doğrudan bağlantılıdır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, hem tüketicilere hem de bayi sahiplerine ekonomik etkiler yaratmaktadır. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmelerine göre tavan fiyatları belirleyerek piyasa dengesini sağlamak amacı gütmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 09 Şubat Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

9 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 55.38625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57.67375 TL oldu. Bu değerler, tüketiciler ve sektördeki aktörler için önem arz ediyor. Akaryakıt fiyatları, dalgalı döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları ile ilişkilidir. Yerel piyasa koşulları da fiyatları etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Bu durum, hem tüketiciler hem de bayi sahipleri üzerinde ekonomik etki yaratıyor. Fiyatlar, yapılan zam ve indirimlerle sürekli güncelleniyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri gereği tavan fiyatları belirliyor. Bu uygulama, piyasa düzenini sağlama ve dalgalanmaları kontrol etme amacı taşımaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
48.26
