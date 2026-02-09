Akaryakıt fiyatları! 09 Şubat Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

9 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 55.38625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57.67375 TL oldu. Bu değerler, tüketiciler ve sektördeki aktörler için önem arz ediyor. Akaryakıt fiyatları, dalgalı döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları ile ilişkilidir. Yerel piyasa koşulları da fiyatları etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Bu durum, hem tüketiciler hem de bayi sahipleri üzerinde ekonomik etki yaratıyor. Fiyatlar, yapılan zam ve indirimlerle sürekli güncelleniyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri gereği tavan fiyatları belirliyor. Bu uygulama, piyasa düzenini sağlama ve dalgalanmaları kontrol etme amacı taşımaktadır.