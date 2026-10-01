Akaryakıt fiyatları! 1 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 80,43 TL, motorin fiyatları ise 97,06 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt alımında dikkat etmesi gereken unsurlar arasındadır. Sosyal ve ekonomik dinamikler, benzin ve motorin fiyatlarını etkiler. Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansır.

Türkiye’nin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyatlar, yerel dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlarla ilişkilidir. Farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Akaryakıt fiyatları enflasyon ve piyasa koşullarına bağlı olarak dönemsel değişim gösterebilir.

Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları gereği kendi bayilerine tavan fiyatı belirler. Bu durum, satış stratejilerini etkilemektedir. Tüketicilere daha çeşitli fiyat seçenekleri sunulmaktadır. Piyasa dinamikleri açısından bu durum önemli bir noktadır.