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Akaryakıt fiyatları! 1 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Ekim 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları, Türkiye’nin büyük şehirlerinde önemli bir değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin 80,43 TL, motorin 97,06 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenirken, yerel dağıtım şirketlerinin uyguladığı tavan fiyatlar da fiyat farklılıklarını artırmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 1 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 80,43 TL, motorin fiyatları ise 97,06 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt alımında dikkat etmesi gereken unsurlar arasındadır. Sosyal ve ekonomik dinamikler, benzin ve motorin fiyatlarını etkiler. Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansır.

Türkiye’nin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyatlar, yerel dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlarla ilişkilidir. Farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Akaryakıt fiyatları enflasyon ve piyasa koşullarına bağlı olarak dönemsel değişim gösterebilir.

Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları gereği kendi bayilerine tavan fiyatı belirler. Bu durum, satış stratejilerini etkilemektedir. Tüketicilere daha çeşitli fiyat seçenekleri sunulmaktadır. Piyasa dinamikleri açısından bu durum önemli bir noktadır.

Akaryakıt fiyatları! 1 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
97.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.43
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
65.55
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.38
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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