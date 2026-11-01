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Akaryakıt fiyatları! 1 Kasım Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

01 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 80.485 TL, motorin fiyatları 100.497,5 TL olarak belirlendi. Bu artış, ulaştırma maliyetlerini ve günlük yaşam giderlerini olumsuz etkileyebilir. Özellikle motorin, tarımsal ve ticari araçlar için kritik bir unsur. Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde değişkenlik gösteriyor. Yerel piyasa koşulları da alım kararlarını önemli ölçüde etkiliyor. Fiyat farklılıkları dikkate alınmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 1 Kasım Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 01 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 80.485 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 100.497,5 TL oldu. Bu durum, ulaşım maliyetlerini etkileyebilir. Ayrıca genel yaşam giderleri üzerinde de etkili olabilir. Özellikle motorin, ticari araçlar ve tarımsal araçlar için oldukça önemlidir. Bu fiyat artışları, taşımacılık ve tarım sektörlerinde yansımalar yaratabilir.

Akaryakıt pompa fiyatları, gün içindeki zam ve indirimlerle sürekli değişiklik gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, fiyatlar arasında önemli farklar gözlemlenebilir. Dağıtıcı firmalar, bayilikleri için belirledikleri tavan fiyatlar çerçevesinde bayilerine fiyat belirleme yetkisi verebilir. Bu nedenle, akaryakıt alımında yerel piyasa koşullarını dikkate almak gerekir. Unutulmamalıdır ki, yerel fiyat farklılıkları alım kararlarını etkileyebilir.

Akaryakıt fiyatları! 1 Kasım Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.49
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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