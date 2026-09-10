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Akaryakıt fiyatları! 10 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Eylül 2026 tarihli akaryakıt fiyatlarına göre benzin litre fiyatı 76.93 TL, motorin litre fiyatı ise 88.92 TL oldu. Bu artış, sürücüler ile nakliyat sektörünü olumsuz etkiliyor. Motorin, tarımsal taşımacılıkta yaygın kullanımıyla dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, dağıtıcı firmaların tavan fiyat belirleme yetkisiyle şekillenir. Akaryakıt fiyatlarını takip etmek, bütçe yönetimi açısından kritik önem taşır.

Akaryakıt fiyatları! 10 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Eylül 2026 tarihindeki güncel akaryakıt fiyatlarına göre benzin litre fiyatı 76.93 TL olarak belirlendi. Motorin litre fiyatı ise 88.92 TL seviyesine yükseldi. Bu artış, sürücüleri ve nakliyat sektörünü doğrudan etkilemekte. Özellikle motorin, tarımsal ve ticari taşımacılıkta sıkça kullanılan bir fosil yakıttır. Fiyat değişikliklerinin maliyetler üzerinde olumsuz etkisi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli değişim göstermekte. Bu durum İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde net bir şekilde hissedilmekte. Farklı bayilere göre benzin ve motorin fiyatları arasında çeşitlilik söz konusu. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, piyasa dinamiklerini etkileyen önemli bir faktördür. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek önemlidir. Tüketicilerin bütçelerini sağlıklı yönetmeleri açısından büyük bir gerekliliktir.

Akaryakıt fiyatları! 10 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.92
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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