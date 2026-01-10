FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 10 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.155 TL olarak belirlenirken, motorin fiyatları 53.640 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyat değişiklikleri, uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel vergi düzenlemeleri gibi birçok faktörden etkileniyor. Tüketiciler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıklarını göz önünde bulundurarak akaryakıt alımında araştırma yapmalı. Böylece tasarruf sağlama imkanı artabilir.

Akaryakıt fiyatları! 10 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

10 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.155 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 53.640 TL oldu. Bu fiyatlar, birçok faktörden etkileniyor. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel vergi düzenlemeleri bunlar arasında yer alıyor. Farklı şehirlerde ve benzin istasyonlarında fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Tüketicilerin buna dikkat etmesi gerekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılıklar gösterebilir. Bayilerin fiyatlandırma stratejileri de önemli bir etkendir. Ayrıca, dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar piyasayı etkileyebiliyor. Bu nedenle, akaryakıt alımında araştırma yapmak önemlidir. Karşılaştırmalar, tasarruf sağlamak açısından fayda sağlayabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
44.9
