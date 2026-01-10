Akaryakıt fiyatları! 10 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.155 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 53.640 TL oldu. Bu fiyatlar, birçok faktörden etkileniyor. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel vergi düzenlemeleri bunlar arasında yer alıyor. Farklı şehirlerde ve benzin istasyonlarında fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Tüketicilerin buna dikkat etmesi gerekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılıklar gösterebilir. Bayilerin fiyatlandırma stratejileri de önemli bir etkendir. Ayrıca, dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar piyasayı etkileyebiliyor. Bu nedenle, akaryakıt alımında araştırma yapmak önemlidir. Karşılaştırmalar, tasarruf sağlamak açısından fayda sağlayabilir.