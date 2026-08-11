FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 11 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 69.9175 TL, motorin fiyatı ise 80.04625 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, piyasa dinamikleri ve uluslararası ham petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak günlük olarak güncellenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlarda farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu nedenle tüketicilerin akaryakıt alımında dikkatli ve bilinçli olması büyük önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 11 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 69.9175 TL'dir. Motorin fiyatı ise 80.04625 TL'dir. Bu fiyatlar, piyasa dinamiklerine göre günlük olarak güncellenmektedir. Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki değişiklikler etkilidir. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar, önemli bir etki yaratmaktadır.

Büyük şehirlerde farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimler ile hızla değişmektedir. Dağıtıcıların kendi bayileri için belirlediği tavan fiyatlar da etkili olmaktadır. Şehirlerarası ve bayi bazında fiyat farklılıkları bulunmaktadır. Bu durum, tüketicilerin maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, akaryakıt alımında dikkatli ve bilinçli olmak önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 11 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya Havalimanı 7 ayda 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiAntalya Havalimanı 7 ayda 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Trump’ın medya şirketi 238 milyon dolar zarar ettiTrump’ın medya şirketi 238 milyon dolar zarar etti

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.05
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
69.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.89
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.85
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41
Gazyağı
73.37
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Libya'da suikast! Tümgeneral Fevzi el-Mansuri öldürüldü

Libya'da suikast! Tümgeneral Fevzi el-Mansuri öldürüldü

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.