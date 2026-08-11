Akaryakıt fiyatları! 11 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 69.9175 TL'dir. Motorin fiyatı ise 80.04625 TL'dir. Bu fiyatlar, piyasa dinamiklerine göre günlük olarak güncellenmektedir. Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki değişiklikler etkilidir. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar, önemli bir etki yaratmaktadır.

Büyük şehirlerde farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimler ile hızla değişmektedir. Dağıtıcıların kendi bayileri için belirlediği tavan fiyatlar da etkili olmaktadır. Şehirlerarası ve bayi bazında fiyat farklılıkları bulunmaktadır. Bu durum, tüketicilerin maliyetlerini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, akaryakıt alımında dikkatli ve bilinçli olmak önemlidir.