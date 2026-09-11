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Akaryakıt fiyatları! 11 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Eylül 2026 tarihli verilere göre, Türkiye'de benzin fiyatı 76.9525 TL, motorin fiyatı ise 88.94 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, sürücülerin maliyetlerini etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları dikkat çekmektedir. Akaryakıt fiyatlarının dalgalanması, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ekonomik dengeyi zorlayabilir. Sürücülerin bu değişimlere karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Akaryakıt fiyatları! 11 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Eylül 2026 tarihli verilere göre, Türkiye'de benzin fiyatı 76.9525 TL'dir. Motorin fiyatı ise 88.94 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, sürücüler için önemli bir maliyet faktörüdür. Akaryakıt fiyatlarının sürekli dalgalanması, araç sahiplerini etkilemektedir. Bu da toplumda geniş bir yankı uyandırmaktadır.

Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında farklılıklar görülmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde, bayilere bağlı fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayilikleri için tavan fiyat uygulaması yapmaktadır. Bu durum, fiyatların serbest piyasa şartlarına göre değişmesine yol açmaktadır.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Bu durum, şehirlerarası fiyat farklarının oluşmasına neden olmaktadır. Sürücüler, bu dalgalanmalar karşısında dikkatli olmalıdır. Akaryakıt fiyatları ekonomik dengeyi etkileyen önemli bir unsurdur.

Akaryakıt fiyatları! 11 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.94
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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