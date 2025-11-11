Akaryakıt fiyatları! 11 Kasım Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 11 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 53.64375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 57.54875 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde değişebilir. Ekonomik koşullar da fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır. Uluslararası piyasalardaki hareketlilik, fiyatları etkileyen bir başka faktördür. Kullanıcılar, yaz sezonu öncesi ve tatil dönemlerinde akaryakıt tüketimini artırır. Bu durum fiyat dalgalanmalarından etkilenmelerine neden olabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. Serbest piyasa koşullarında bayilerin kendi fiyatlandırmalarını yapmaları beklenir. Ancak dağıtıcı firmalar bayilere tavan fiyatlar önerir. Bu uygulama, piyasa dengesini korumak amacı taşır. Tüketicilerin akaryakıt alımlarında fiyatları karşılaştırmaları önemlidir. Bu sayede tasarruf sağlamak mümkün olabilir.