Akaryakıt fiyatları! 11 Nisan Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de benzin fiyatı 62.625 TL, motorin fiyatı ise 76.5525 TL olarak belirlendi. Artan maliyetler, dünya genelindeki enerji fiyatlarındaki dalgalanmalarla birleşiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Dağıtım şirketleri ile bayiler arasındaki fiyatlandırma politikaları da etkileniyor. Sonuç olarak, farklı şehirlerde ve bölgelerde fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Bu durum, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sürücüleri etkiliyor.

Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar pompa fiyatlarının sıkça değişmesine yol açıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor. Tüketicilerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahip. Ancak piyasa koşulları ve rekabet ortamı nedeniyle fiyatlar arasında değişiklikler kaçınılmaz. Bu dinamik yapı, güncel akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.