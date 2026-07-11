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Akaryakıt fiyatları! 11 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Temmuz 2026 tarihinde akaryakıt fiyatları güncellendi. Benzin fiyatı 62.905 TL, motorin fiyatı ise 69.88125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve global petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekillendi. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bayi maliyetleri ve rekabet koşullarından etkileniyor. Motorin, tarım ve nakliye sektörlerinde kritik bir girdi olduğundan fiyatların nasıl değişeceği izleniyor.

Akaryakıt fiyatları! 11 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Temmuz 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.905 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 69.88125 TL oldu. Bu fiyatlar, piyasada meydana gelen değişimlere dayanmaktadır. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar da etkili. Global petrol fiyatları da sürekli değişiyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Motorin, tarım ve nakliye sektörleri için önemli bir girdi. Bu nedenle fiyatların nasıl şekilleneceği dikkatle izleniyor.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirler arasında. Bayi maliyetleri ve rekabet koşulları fiyatları etkiliyor. Bu sebeple, şehirler arası fiyat farklılıkları oluşabiliyor. Dağıtıcılar da bayilere özel tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu, fiyatların kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyor.

Akaryakıt fiyatları! 11 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.88
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.89
Gazyağı
66.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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