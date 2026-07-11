Akaryakıt fiyatları! 11 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Temmuz 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.905 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 69.88125 TL oldu. Bu fiyatlar, piyasada meydana gelen değişimlere dayanmaktadır. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar da etkili. Global petrol fiyatları da sürekli değişiyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Motorin, tarım ve nakliye sektörleri için önemli bir girdi. Bu nedenle fiyatların nasıl şekilleneceği dikkatle izleniyor.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirler arasında. Bayi maliyetleri ve rekabet koşulları fiyatları etkiliyor. Bu sebeple, şehirler arası fiyat farklılıkları oluşabiliyor. Dağıtıcılar da bayilere özel tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu, fiyatların kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyor.