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MYNET ÖZEL | THY’nin yeni yönetimine “En büyük hayaliniz ne?” diye sorduk! İşte “Kızıl Elma” hedefi

Dünyada Türkiye’nin en bilinen markası olan Türk Hava Yolları’nda kısa süre önce bir bayrak değişimi yaşandı. THY Yönetim Kurulu Bakanı Murat Şeker ve THY CEO’SU Ahmet Olmuştur, yeni dönem yönetim anlayışlarını ve gelecek vizyonlarını anlattı. “Hedef ve hayal” sorumuza verilen “Kızıl Elma” yanıtı da gündem oldu.

MYNET ÖZEL | THY’nin yeni yönetimine “En büyük hayaliniz ne?” diye sorduk! İşte “Kızıl Elma” hedefi
Mynet Özel Haber
Ersel Yıldırım

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın “Yeni yönetim olarak THY için hayaliniz ne?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, dünyanın en değerli 100 markası arasına bir Türk markasını sokma hedefini işaret ederek, “Kızıl elmamız belki bu olabilir” dedi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ise hedeflerini futbol metaforuyla anlattı: “Her sene sektörümüzün Şampiyonlar Ligi’nde son dörtte, yarı finalde oynayan bir hava yolu olmak istiyoruz.”

MYNET ÖZEL | THY’nin yeni yönetimine “En büyük hayaliniz ne?” diye sorduk! İşte “Kızıl Elma” hedefi 1

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ile THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, dijital medya yöneticileriyle bir araya gelerek şirketin yeni dönem hedeflerini ve uzun vadeli vizyonunu anlattı.

THY’de yönetim kurulu seviyesinde dijital medya yöneticileriyle gerçekleştirilen ilk buluşmada büyümeden filo planlamasına, dijitalleşmeden yapay zekâya, küresel marka hedeflerinden yolcu deneyimine kadar birçok başlık ele alındı.

MYNET ÖZEL | THY’nin yeni yönetimine “En büyük hayaliniz ne?” diye sorduk! İşte “Kızıl Elma” hedefi 2

Toplantının dikkat çeken bölümlerinden biri ise Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın THY’nin yeni yönetimine yönelttiği soru oldu.

Yıldırım, Şeker ve Olmuştur’a yeni dönemde Türk Hava Yolları için kurdukları en büyük hayali sordu.

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ŞEKER’DEN DİJİTALLEŞME VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, yanıtında küresel havacılık sektöründeki rekabete dikkat çekti.

Körfez ülkelerindeki hava yolu şirketlerinin büyümesinin yanı sıra Hindistan ve Avrupa’daki taşıyıcıların da iddialı stratejiler izlediğini belirten Şeker, THY’nin hedefinin bu rekabette dönemsel başarılar elde etmekten öte, sürekli dünyanın en üst liginde mücadele etmek olduğunu söyledi.

Şeker, THY’nin yeni dönem vizyonunu şu sözlerle anlattı:

“Vizyonumuz, her sene sektörümüzün Şampiyonlar Ligi’nde son dört, yani yarı final aşamasında oynayacak bir hava yolu olmak.”

MYNET ÖZEL | THY’nin yeni yönetimine “En büyük hayaliniz ne?” diye sorduk! İşte “Kızıl Elma” hedefi 3
THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker

Bu hedefin yalnızca şirketin büyüklüğü veya uçtuğu destinasyon sayısıyla ölçülmediğini belirten Şeker; premium hizmet, dijitalleşme, müşteri deneyimi, finansal sürdürülebilirlik ve uçuş emniyetinin yeni dönem stratejisinin temel unsurları arasında bulunduğunu ifade etti.

AHMET OLMUŞTUR: “KIZIL ELMAMIZ BELKİ BU OLABİLİR”

Ersel Yıldırım’ın sorusuna THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise marka değeri üzerinden yanıt verdi.

Türk Hava Yolları’nın son 9 yıldır Türkiye’nin en değerli markası olduğunu hatırlatan Olmuştur, artık çıtanın küresel ölçekte daha yukarı konulabileceğini söyledi.

THY markasının yolcularında oluşturduğu güven ve sadakatin rakiplerin kısa sürede kopyalayamayacağı önemli bir değer olduğuna işaret eden Olmuştur, şirketin büyük hayalini şu sözlerle ortaya koydu:

“Neden dünyanın en değerli 100 markası arasına bir Türk markasını sokamayalım? Kızıl elmamız belki bu olabilir.”

MYNET ÖZEL | THY’nin yeni yönetimine “En büyük hayaliniz ne?” diye sorduk! İşte “Kızıl Elma” hedefi 4
THY CEO'su Ahmet Olmuştur

Böylece THY’nin yeni yönetimi uzun vadeli hedefini iki iddialı çıpayla ortaya koydu: Havacılık sektörünün “Şampiyonlar Ligi”nde sürekli son dörtte kalmak ve Türk Hava Yolları’nı dünyanın en değerli 100 markasından biri haline getirmek.

2033 STRATEJİSİ 2036’YA UZATILACAK

Bu hedefler doğrultusunda THY’nin mevcut 2033 stratejisinin de güncelleneceği açıklandı. Yeni stratejik planın 2036’ya kadar uzatılması planlanıyor.

Uçak üreticilerinden kaynaklanan teslimat gecikmeleri ve değişen ticari koşullar nedeniyle filo planlamasında bazı revizyonlara gidileceği, ancak mevcut uçak siparişlerinin sürdürüleceği belirtildi.

THY yönetimi büyümenin yalnızca yeni destinasyonlarla gerçekleştirilmeyeceğine de dikkat çekti. Özellikle Avrupa’daki gelecek dönem büyümesinin yaklaşık yüzde 80-85’inin mevcut hatlardaki uçuş frekanslarının artırılmasından, yüzde 10-15’inin ise yeni destinasyonlardan gelmesi öngörülüyor.

BİR DİĞER HEDEF: DÜNYANIN EN DİJİTAL ÜÇ HAVA YOLUNDAN BİRİ OLMAK

THY’nin 2036 vizyonunun önemli ayaklarından birini de dijitalleşme oluşturuyor.
Şeker, Türk Hava Yolları’nı dünyanın en dijital üç hava yolundan biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şirketin teknoloji yapılanmasında dış danışmanlarla birlikte yaklaşık 3 bin kişinin görev yaptığı belirtildi.

MYNET ÖZEL | THY’nin yeni yönetimine “En büyük hayaliniz ne?” diye sorduk! İşte “Kızıl Elma” hedefi 5
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün

Olmuştur ise yapay zekânın yolcu deneyiminde daha etkin kullanılacağını belirterek, yolcuların yapay zekâ asistanları üzerinden THY hizmetlerine erişebilmesine yönelik projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Benzer yapay zekâ kabiliyetlerinin THY’nin kendi dijital kanallarına da taşınması planlanıyor.

Yeni yönetimin ortaya koyduğu tablo, THY’nin önümüzdeki 10 yıllık hedefinin yalnızca daha fazla uçak ve daha fazla yolcu olmadığını gösteriyor. Şirket bir taraftan küresel havacılığın sürekli “son dört” oyuncusundan biri olmayı, diğer taraftan Türk Hava Yolları markasını dünyanın en değerli 100 markası arasına taşımayı hedefliyor.

Öte yandan THY'nin 2026’nın ilk altı ayındaki toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 10,9 milyar dolardan 13,1 milyar dolara yükseldi. Şirketin aynı dönemde taşıdığı yolcu sayısı da 42 milyondan 45 milyona çıktı. Bu dönemde jet yakıtı maliyetlerinde yüzde 95’lik sert bir artış yaşanırken, THY bilet fiyatlarını enflasyon doğrultusunda yüzde 31,6 oranında artırdı.

Böylece şirket, artan yakıt maliyetlerinin önemli bir bölümünü bilet fiyatlarına yansıtırken, yolcu trafiğindeki büyümeyi de sürdürdü.

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Anahtar Kelimeler:
thy Ersel Yıldırım Mynet Özel
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
HATIRLI OLSUN ALLAH GÜÇ KUVET VERSIN BAŞARLAR İNŞALLAH🤲🤲🤲🤲🤲🤲🙏🙏🙏🙏
ultra maaş
En büyük hedefleri katar
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