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Akaryakıt fiyatları! 12 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 69.92 TL, motorin fiyatları ise 80.06 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatlarından etkilenmektedir. Büyük şehirlerde ve yerel bayilerde fiyat farklılıkları gözlenmektedir. Dağıtıcı firmalar tavan fiyat uygulamaları ile akaryakıt fiyatlarını belirler. Sürücülerin, akaryakıt alırken fiyat karşılaştırması yapmaları maliyetleri düşürmek için önemli bir adımdır.

Akaryakıt fiyatları! 12 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla belirlenmiştir. Benzin fiyatı 69.92 TL'dir. Motorin fiyatı ise 80.06 TL'ye ulaşmıştır. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa koşullarından etkilenmektedir. Uluslararası petrol fiyatları da bu durumu şekillendirmektedir. Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler, sürücüler için maliyet faktörüdür. Bu durum, bütçelerinde önemli değişikliklere yol açmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık göstermektedir. Yerel bayiler arasında fiyat değişimleri de gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat uygulamaları yapmaktadır. Bu uygulamalar, akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemektedir. Sürücülerin akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırması önemlidir. Uygun seçenekleri değerlendirmek, maliyetleri düşürmek için stratejik bir yöntemdir.

Akaryakıt fiyatları! 12 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
69.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.81
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.91
Gazyağı
77.96
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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