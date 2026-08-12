Akaryakıt fiyatları! 12 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla belirlenmiştir. Benzin fiyatı 69.92 TL'dir. Motorin fiyatı ise 80.06 TL'ye ulaşmıştır. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa koşullarından etkilenmektedir. Uluslararası petrol fiyatları da bu durumu şekillendirmektedir. Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler, sürücüler için maliyet faktörüdür. Bu durum, bütçelerinde önemli değişikliklere yol açmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık göstermektedir. Yerel bayiler arasında fiyat değişimleri de gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat uygulamaları yapmaktadır. Bu uygulamalar, akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemektedir. Sürücülerin akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırması önemlidir. Uygun seçenekleri değerlendirmek, maliyetleri düşürmek için stratejik bir yöntemdir.