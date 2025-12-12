Akaryakıt fiyatları! 12 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Aralık 2025 tarihinde, Türkiye'de benzin fiyatları 54.35 TL, motorin fiyatları ise 55.05 TL seviyelerinde bulunmaktadır. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlıdır. Uluslararası enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır. Gün içerisinde akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebilmektedir. Benzin ve motorin fiyatları, enerji tüketimi ve döviz kurları gibi faktörlerden etkilenir. Ayrıca, talep de önemli bir etkendir.

Akaryakıt pompa fiyatları, büyük şehirlerde dinamik bir yapı sergilemektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde zam ve indirimler görülebilir. Şehirler ve bayiler arasında fiyat farkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar, serbest piyasa koşullarıyla şekillenmektedir. Dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, bayi fiyatlarını da etkileyebilmektedir.

Akaryakıt alımlarında en uygun fiyatın her zaman bulunamayacağı dikkate alınmalıdır. Alım yapmadan önce, piyasa koşullarını analiz etmek faydalı olacaktır. Fiyatların dalgalanması, tüketiciler için belirsizlik yaratabilir. Bu nedenle, fiyatları takip etmek önemlidir.