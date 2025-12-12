FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 12 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatları 54.35 TL, motorin fiyatları ise 55.05 TL seviyelerinde seyrediyor. Akaryakıt fiyatları, uluslararası enerji fiyatlarına ve döviz kurlarına bağlı olarak dalgalanmalar göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Tüketicilerin en uygun akaryakıt fiyatlarını bulmak için piyasa koşullarını dikkatlice analiz etmesi önem taşıyor.

Cansu Akalp

12 Aralık 2025 tarihinde, Türkiye'de benzin fiyatları 54.35 TL, motorin fiyatları ise 55.05 TL seviyelerinde bulunmaktadır. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlıdır. Uluslararası enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır. Gün içerisinde akaryakıt fiyatları değişiklik gösterebilmektedir. Benzin ve motorin fiyatları, enerji tüketimi ve döviz kurları gibi faktörlerden etkilenir. Ayrıca, talep de önemli bir etkendir.

Akaryakıt pompa fiyatları, büyük şehirlerde dinamik bir yapı sergilemektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde zam ve indirimler görülebilir. Şehirler ve bayiler arasında fiyat farkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar, serbest piyasa koşullarıyla şekillenmektedir. Dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, bayi fiyatlarını da etkileyebilmektedir.

Akaryakıt alımlarında en uygun fiyatın her zaman bulunamayacağı dikkate alınmalıdır. Alım yapmadan önce, piyasa koşullarını analiz etmek faydalı olacaktır. Fiyatların dalgalanması, tüketiciler için belirsizlik yaratabilir. Bu nedenle, fiyatları takip etmek önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.05
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
