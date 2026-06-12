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Akaryakıt fiyatları! 12 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 12 Haziran 2026 itibarıyla 62.985 TL, motorin fiyatı ise 66.34875 TL olarak belirlenmiştir. Enerji sektöründeki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklılık gösteren bu fiyatlar, dağıtıcı firmalar ve bayi rekabeti tarafından şekillenmektedir. Tüketicilerin güncel fiyatları takip ederek bütçelerini yönetmeleri önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 12 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 12 Haziran 2026 itibarıyla 62.985 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 66.34875 TL oldu. Bu fiyatlar, enerji sektöründeki dalgalanmalarla değişiyor. Döviz kurlarındaki değişimler de fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Akaryakıt fiyatları, vatandaşların bütçelerinde büyük bir yer tutuyor. Yakıt maliyetleri, doğrudan günlük harcamaları etkiliyor. Tüketiciler, güncel fiyatları takip ederek en uygun akaryakıtı temin etmeye çalışıyor.

Akaryakıt fiyatları! 12 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Çeşitli bayiler arasında değişen bu fiyatlar, piyasa dinamiklerinden kaynaklanıyor. Bayiler arasındaki rekabet de fiyatların farklılık göstermesine neden oluyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleriyle belirli bir tavan fiyat uygulayabiliyor. Bu adımlar, fiyatların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmak için atılıyor. Tüketicilerin akaryakıt sarfiyatlarını yönetirken dikkatli olmaları gerekiyor. Pompa fiyatları, sürekli olarak değişkenlik göstermektedir.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
68.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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