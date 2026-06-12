Akaryakıt fiyatları! 12 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 12 Haziran 2026 itibarıyla 62.985 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 66.34875 TL oldu. Bu fiyatlar, enerji sektöründeki dalgalanmalarla değişiyor. Döviz kurlarındaki değişimler de fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Akaryakıt fiyatları, vatandaşların bütçelerinde büyük bir yer tutuyor. Yakıt maliyetleri, doğrudan günlük harcamaları etkiliyor. Tüketiciler, güncel fiyatları takip ederek en uygun akaryakıtı temin etmeye çalışıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Çeşitli bayiler arasında değişen bu fiyatlar, piyasa dinamiklerinden kaynaklanıyor. Bayiler arasındaki rekabet de fiyatların farklılık göstermesine neden oluyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleriyle belirli bir tavan fiyat uygulayabiliyor. Bu adımlar, fiyatların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmak için atılıyor. Tüketicilerin akaryakıt sarfiyatlarını yönetirken dikkatli olmaları gerekiyor. Pompa fiyatları, sürekli olarak değişkenlik göstermektedir.