Akaryakıt fiyatları! 12 Ocak Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Ocak 2026 tarihinde benzin fiyatı 53.155 TL, motorin fiyatı ise 53.64 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve talep durumu, pompa fiyatlarının yönünü belirleyen önemli faktörlerdir. Her şehirde ve bayide farklı fiyatların uygulanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Tüketiciler için en uygun fiyatı bulmak giderek önem kazanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişiklik gösterebilir. Yerel bayilerin uygulamaları, akaryakıt fiyatlarının farklılaşmasına neden olmaktadır. Piyasa dinamiklerine bağlı olarak fiyatlar sürekli değişmektedir. Tüketicilerin dikkatli olması önemlidir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, bayilerin fiyat politikaları üzerinde etki yaratmaktadır. Kullanıcılar, en güncel fiyat bilgilerini kontrol ederek alışveriş yapmalıdır.