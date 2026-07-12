Akaryakıt fiyatları! 12 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.905 TL, motorin fiyatı ise 69.88125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıtın günlük seyriyle birlikte piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Günlük fiyatlar, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi düzenlemeleri gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Belirli bölgelerde, özellikle büyük şehirlerde pompa fiyatları arasında farklılıklar görülmesi de mümkündür.

Büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları bayiler arasında değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki fiyatlar, farklı durumların etkisindedir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, fiyatların dengelenmesine yardımcı olabilir. Akaryakıt piyasası dinamik bir yapıdadır. Bu nedenle tüketicilerin güncel fiyatları takip etmesi önemlidir.

Akaryakıt tüketicileri, büyük şehirlerde fiyat dalgalanmaları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Fiyatların zam ve indirimlere tabi olduğunu unutmamak önemlidir. Dağıtıcılar, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla piyasada düzeni sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle akaryakıt almadan önce fiyatları kontrol etmekte fayda vardır.