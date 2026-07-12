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Akaryakıt fiyatları! 12 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.905 TL, motorin fiyatı ise 69.88125 TL olarak belirlendi. Büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi düzenlemeleri gibi faktörlerden etkilenerek değişkenlik göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bölgelerdeki bayiler arasında fiyat farklılıkları yaşanabilir. Tüketicilerin bu dalgalanmaları takip etmesi önem arz etmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 12 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.905 TL, motorin fiyatı ise 69.88125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıtın günlük seyriyle birlikte piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Günlük fiyatlar, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi düzenlemeleri gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Belirli bölgelerde, özellikle büyük şehirlerde pompa fiyatları arasında farklılıklar görülmesi de mümkündür.

Büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları bayiler arasında değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki fiyatlar, farklı durumların etkisindedir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, fiyatların dengelenmesine yardımcı olabilir. Akaryakıt piyasası dinamik bir yapıdadır. Bu nedenle tüketicilerin güncel fiyatları takip etmesi önemlidir.

Akaryakıt tüketicileri, büyük şehirlerde fiyat dalgalanmaları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Fiyatların zam ve indirimlere tabi olduğunu unutmamak önemlidir. Dağıtıcılar, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla piyasada düzeni sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle akaryakıt almadan önce fiyatları kontrol etmekte fayda vardır.

Akaryakıt fiyatları! 12 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.88
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.89
Gazyağı
66.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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