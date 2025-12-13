FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 13 Aralık Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye genelinde sık sık güncelleniyor. 13 Aralık 2025 itibarıyla benzin 54.3775 TL, motorin ise 53.03125 TL olarak belirlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, çeşitli bayilere göre değişiklik gösteriyor. Enerji sektörü, fiyatların küresel petrol dalgalanmaları ve döviz kurlarından etkilendiğini vurguluyor. Tüketici deneyimleri, serbest piyasa koşulları nedeniyle farklılık arz edebiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 13 Aralık Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt fiyatları üzerinde belirli tarihlerde güncellemeler yapılmaktadır. 13 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 54.3775 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 53.03125 TL'dir. Enerji sektörü, bu fiyatların sürekli değiştiğini vurgulamaktadır. Fiyatlar, yukarı yönlü dalgalanmalara ve aşağı yönlü indirimlere tabi olmaktadır. Pompada oluşan fiyatlar, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalarla etkilenmektedir. Döviz kurları ve yerel vergiler gibi faktörler de fiyatları belirlemektedir. Bazı bölgelerde farklı bayiler arasında önemli fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde durum böyledir. Bayilerin fiyatları, kendi politikalarına bağlı olarak belirlenmektedir. Serbest piyasa koşullarıyla fiyatlar şekillenmektedir. Ancak, dağıtıcı firmalar, bayi sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatları belirlemektedir. Bu durum, bayi için farklı fiyat önerileri sunulmasına olanak tanımaktadır. Bu nedenle, her bölgedeki tüketicinin deneyimleri farklılaşabilmektedir. Akaryakıt fiyatlarının dinamik yapısı, piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 büyükşehir listede, kolaylık sunulacak30 büyükşehir listede, kolaylık sunulacak
Erdoğan açıklamıştı, beklenen o maddeye yer verilmedi!Erdoğan açıklamıştı, beklenen o maddeye yer verilmedi!

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.