Akaryakıt fiyatları! 13 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 83,79 TL’dir. Motorin fiyatı ise 96,61 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt alımında yaşanan maliyetleri göstermektedir. Piyasa dinamikleri ve uluslararası petrol fiyatları, bu verileri etkilemektedir. Akaryakıt ürünlerinin fiyatları yerel talep ile arz dengesine bağlıdır. Ayrıca rafineri maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatları etkiler. Sürücüler güncel fiyatları takip etmekte fayda görmektedir.

Ülkemizdeki akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda bayiler arasında fiyat farklılıkları yaşanması yaygındır. Dağıtıcı firmalar, bayi anlaşmaları üzerinden tavan fiyatlar belirler. Bu durum, piyasa içindeki rekabet şartlarına göre fiyat tavsiyelerini etkiler. Bölgesel ve yerel koşullar, fiyat oluşumunda rol oynamaktadır.