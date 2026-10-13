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Akaryakıt fiyatları! 13 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 83,79 TL, motorin fiyatı ise 96,61 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ve piyasa dinamikleri ile etkilenmektedir. Akaryakıt fiyatları, yerel talep ve arz dengesine, rafineri maliyetlerine ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki bayiler arasında çeşitli fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 13 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 83,79 TL’dir. Motorin fiyatı ise 96,61 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt alımında yaşanan maliyetleri göstermektedir. Piyasa dinamikleri ve uluslararası petrol fiyatları, bu verileri etkilemektedir. Akaryakıt ürünlerinin fiyatları yerel talep ile arz dengesine bağlıdır. Ayrıca rafineri maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatları etkiler. Sürücüler güncel fiyatları takip etmekte fayda görmektedir.

Ülkemizdeki akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda bayiler arasında fiyat farklılıkları yaşanması yaygındır. Dağıtıcı firmalar, bayi anlaşmaları üzerinden tavan fiyatlar belirler. Bu durum, piyasa içindeki rekabet şartlarına göre fiyat tavsiyelerini etkiler. Bölgesel ve yerel koşullar, fiyat oluşumunda rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 13 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.61
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.79
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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