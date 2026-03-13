Akaryakıt fiyatları! 13 Mart Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 60.8425 TL’dir. Motorin fiyatı ise 64.8975 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, akaryakıt tüketicileri için önemli bir maliyet unsuru oluşturuyor. Piyasalardaki dinamik yapısı nedeniyle fiyatların dalgalı bir seyir izleyebileceği unutulmamalıdır. Farklı şehirlerdeki bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu farklar dikkat çekiyor. Bu durum, tüketicilerin motorin ve benzin alımında dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde dağıtıcı firmaların rolü büyüktür. Bayileri için uyguladıkları tavan fiyatlar önemli bir etkendir. Bu uygulamalarla bayiler arasındaki rekabet artırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca farklı şehirlerdeki fiyatlandırma farklılıklarının dengelenmesi amaçlanmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde akaryakıt fiyatlarının güncel durumu sürekli takip edilmelidir. Bayilere özgü fiyatlama stratejileri, tüketicilerin dikkat etmesi gereken unsurlar arasındadır.