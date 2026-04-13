Akaryakıt fiyatları! 13 Nisan Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.625 TL, motorin fiyatı ise 76.5525 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, sürücülerin günlük yakıt maliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Petrol ve enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

13 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.625 TL. Motorin fiyatı ise 76.5525 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, sürücülerin günlük yakıt maliyetlerini etkiliyor. Petrol ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar önemlidir. Döviz kurlarındaki değişiklikler de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Kamuoyuna açık bir şekilde duyurulan fiyatlandırmalar, piyasa dinamiklerine göre güncelleniyor.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu değişkenlik yaşanmakta. Dağıtıcıların bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisi vardır. Bu durum, fiyat farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sürücülerin en uygun fiyatı bulabilmesi için karşılaştırma yapması gerekiyor. Farklı bayi ve şehirleri dikkate almak bu süreçte önemli. Fiyatlar sürekli değiştiği için doğru tercihleri yapmak büyük önem taşır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
76.55
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.75
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.22
Gazyağı
87.98
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

