Akaryakıt fiyatları! 13 Nisan Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.625 TL. Motorin fiyatı ise 76.5525 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, sürücülerin günlük yakıt maliyetlerini etkiliyor. Petrol ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar önemlidir. Döviz kurlarındaki değişiklikler de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Kamuoyuna açık bir şekilde duyurulan fiyatlandırmalar, piyasa dinamiklerine göre güncelleniyor.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu değişkenlik yaşanmakta. Dağıtıcıların bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisi vardır. Bu durum, fiyat farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sürücülerin en uygun fiyatı bulabilmesi için karşılaştırma yapması gerekiyor. Farklı bayi ve şehirleri dikkate almak bu süreçte önemli. Fiyatlar sürekli değiştiği için doğru tercihleri yapmak büyük önem taşır.