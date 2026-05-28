Satın alırken gözünden kaçan şok gerçek ekspertizde ortaya çıktı

“Değişen parçası yok” denilerek satılan ikinci el otomobildeki sahtekarlığı ekspertiz incelemesi ortaya çıkardı. Aracın ön bölümünün 2011 model başka bir araçtan alınıp kaynaklandığı, 5 farklı parçanın değiştirilerek satışa sunulduğu belirlendi.

Konya'da ikinci el otomobil almak isteyen kişi, “değişeni yok” denilen 2015 model aracı ekspertize götürünce ön kısmının başka bir araçtan kaynaklandığını öğrendi.

GERÇEK EKSPERTİZDE ORTAYA ÇIKTI

Otomobil almak isteyen I.S., beğendiği otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından değişen parça olmadığı şeklinde bilgilendirildi.

I.S. aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın önünün 2011 model araçtan alınarak kaynak yapıldığı ve 5 farklı parçanın değişerek toplandıktan sonra satışa sunulduğu belirlendi.

Detaylandırılan inceleme sonrası aracın parçalarının birbirinden farklı aynı marka ve model araçlara ait olduğu raporlandı.

İADE ETTİ

Raporu gören I.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

"ÖNÜ FARKLI ARKASI FARKLI ARAÇ"

Araç ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal, "Bir araçta yaptığımız incelemelerde aracı lift ile kaldırdıktan sonra kontrollerimizde aracın altında kesmeler olduğunu fark ettik. Araç 2015 model fakat aracı indirdikten sonra ön kılıç saçlarının podyeleri kontrol ettiğimizde ön parçaların ise 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saclarının kesilmiş olduğunu belirledik. Araca ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi. Aracın arka bölmesi kendisine ait, ön tarafı ise ortadan kesilerek başka bir araçtan alınmış. Müşterimiz bu olaylardan haberi olmadığını söyledi. Aracın herhangi bir problemi olmadığını bilerek buraya getirdi. Müşterimize raporlamasını yaptık. Bizim vatandaşlarımıza uyarımız; bize gelmeden önce bazı noktaları bilebilirler ama kesinlikle güvendikleri bir ekspertize mutlaka gitmelerini öneriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

