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Akaryakıt fiyatları! 14 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları 14 Ekim 2026 tarihinde sırasıyla 83.8075 TL ve 96.6375 TL seviyelerine ulaşmıştır. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde global petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar büyük rol oynamaktadır. Vergiler de fiyatları etkileyen önemli bir unsurdur. Tüketicilerin, akaryakıt alışverişlerinde dikkatli olup farklı bayilerdeki fiyatları karşılaştırması faydalı olacaktır. Bu durum, piyasa dalgalanmalarına karşı bilinçli bir yaklaşım sağlar.

Akaryakıt fiyatları! 14 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 14 Ekim 2026 tarihinde 83.8075 TL seviyesine ulaşmıştır. Motorin fiyatları ise 96.6375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında birçok faktörden etkilenmektedir. Global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler de etkili olmaktadır. Vergiler de akaryakıt fiyatlarını etkileyen diğer bir faktördür. Bu durum, fiyatların yönünü belirleyebilir. Zaman zaman fiyat artışları görülebilir. Ancak, indirimler de yaşanmaktadır. Tüketicilerin akaryakıt alışverişlerinde dikkatli olması gerekmektedir.

Benzin ve motorin fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bayiler arasında belirgin sıçramalar yaşanabilir. Bayilerin uyguladığı fiyatlar serbest piyasa koşullarında şekillenmektedir. Ancak dağıtıcı firmalar, bayileri belirli tavan fiyatları ile sınırlayabilir. Bu durum, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir. Tüketiciler, akaryakıt alımından önce fiyatları karşılaştırmalıdır. Farklı bayilerdeki fiyatların kontrol edilmesi fayda sağlayabilir.

Akaryakıt fiyatları! 14 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
83.81
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
48.97
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
70.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
53.08
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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