Akaryakıt fiyatları! 14 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 14 Ekim 2026 tarihinde 83.8075 TL seviyesine ulaşmıştır. Motorin fiyatları ise 96.6375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında birçok faktörden etkilenmektedir. Global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler de etkili olmaktadır. Vergiler de akaryakıt fiyatlarını etkileyen diğer bir faktördür. Bu durum, fiyatların yönünü belirleyebilir. Zaman zaman fiyat artışları görülebilir. Ancak, indirimler de yaşanmaktadır. Tüketicilerin akaryakıt alışverişlerinde dikkatli olması gerekmektedir.

Benzin ve motorin fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bayiler arasında belirgin sıçramalar yaşanabilir. Bayilerin uyguladığı fiyatlar serbest piyasa koşullarında şekillenmektedir. Ancak dağıtıcı firmalar, bayileri belirli tavan fiyatları ile sınırlayabilir. Bu durum, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir. Tüketiciler, akaryakıt alımından önce fiyatları karşılaştırmalıdır. Farklı bayilerdeki fiyatların kontrol edilmesi fayda sağlayabilir.