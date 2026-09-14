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Akaryakıt fiyatları! 14 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Eylül 2026'da benzin fiyatı 80.20625 TL, motorin fiyatı ise 88.9775 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt ihtiyaçları ve bütçe yönetimleri açısından önem taşımaktadır. Fiyatlar, piyasa dinamikleri ve bayilerin politikalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kış aylarının yaklaşmasıyla artan talep, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları artırabilir. Tüketicilerin güncel fiyatları takip etmesi, tasarruf fırsatları yaratmalarına yardımcı olur.

Akaryakıt fiyatları! 14 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Eylül 2026 tarihinde benzin fiyatı 80.20625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 88.9775 TL’dir. Bu rakamlar, sürücülerin akaryakıt ihtiyaçlarını karşılama sürecinde önemlidir. Fiyatların artması veya indirmesi, piyasanın dinamiklerine bağlı olarak değişebilir. Kış aylarının yaklaşmasıyla yüksek talep artabilir. Bu dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlikler gözlemlenmelidir. Tüketiciler, bu bilgileri kullanarak tasarruf edebilirler.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı seviyelerde olabilir. Fiyatların belirlenmesinde bayilerin politikaları belirleyici rol oynar. Ayrıca, maddi koşullar da fiyatları etkileyen diğer bir unsurdur. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde tavan fiyat belirler. Bu uygulama, bayilerin kendi fiyatlarını bu sınırlar içinde tutmalarını sağlar. Ancak, piyasalardaki dengesizlikler nedeniyle tüketicilerin durumu takip etmesi önemlidir. Güncel fiyatları izlemek, sürücülerin bütçelerini yönetmelerine büyük katkı sağlar.

Akaryakıt fiyatları! 14 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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