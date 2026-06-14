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Akaryakıt fiyatları! 14 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, 14 Haziran 2026 itibarıyla dikkat çekici bir artış gösterdi. Benzin fiyatı 63,00 TL, motorin fiyatı ise 66,37 TL seviyesine ulaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları göze çarpıyor. Dağıtıcılar, bayilere uygulanan tavan fiyatlarla bu farklılıkları kontrol etmeyi amaçlıyor. Sürücülerin akaryakıt alımında fiyatları karşılaştırması büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 14 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 14 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde dikkat çekmektedir. Benzin fiyatı 63,00 TL seviyesine ulaşmıştır. Motorin fiyatı ise 66,37 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar sürücülerin akaryakıt alımlarını etkileyen önemli bir faktördür. Uluslararası piyasa dinamikleri, yerel arz-talep dengesi ile bu fiyatlar şekillenmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 14 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık göstermektedir. Bu fark, bayiler arasında değişiklik gösterebilir. Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle sık sık dalgalanır. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu durum, bayiler arasında fiyat farklılıklarını yönetmeyi amaçlar. Böylelikle daha stabil bir piyasa oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sürücülerin akaryakıt alırken dikkatli bir şekilde fiyatları karşılaştırmaları önemlidir.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.1
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.13
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.91
Gazyağı
68.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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