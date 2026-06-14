Akaryakıt fiyatları! 14 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 14 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde dikkat çekmektedir. Benzin fiyatı 63,00 TL seviyesine ulaşmıştır. Motorin fiyatı ise 66,37 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar sürücülerin akaryakıt alımlarını etkileyen önemli bir faktördür. Uluslararası piyasa dinamikleri, yerel arz-talep dengesi ile bu fiyatlar şekillenmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık göstermektedir. Bu fark, bayiler arasında değişiklik gösterebilir. Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle sık sık dalgalanır. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu durum, bayiler arasında fiyat farklılıklarını yönetmeyi amaçlar. Böylelikle daha stabil bir piyasa oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sürücülerin akaryakıt alırken dikkatli bir şekilde fiyatları karşılaştırmaları önemlidir.