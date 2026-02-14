Akaryakıt fiyatları! 14 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 57.03875 TL, motorin fiyatı ise 57.77 TL olarak belirlendi. Bu durum, araç sahiplerini oldukça etkileyen bir ekonomik faktör. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının artış ya da azalış göstermesiyle birlikte hanelerin bütçelerinde önemli dengeler oluşabileceğini belirtiyor. Fiyatların belirlenmesinde piyasa koşulları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları etkilidir.

Ülkemizde büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları arasında belirgin farklılıklar gözlemleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde bayilere göre fiyat değişimleri yaşanabiliyor. Dağıtıcı firmaların bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için belirleyeceği tavan fiyatlar, bu farklılıkları doğurabilir. Bu durum akaryakıt piyasasında rekabeti de şekillendirebilir. Sürücülerin en uygun fiyatı bulmak için dikkatli olmaları önemlidir.