FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 14 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatı 57.03875 TL, motorin fiyatı ise 57.77 TL olarak belirlendi. Artan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin bütçelerini etkileyen önemli bir ekonomik faktördür. Uzmanlar, bu durumun hanelerde büyük dengeler yaratabileceğini belirtmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bayilik sözleşmeleri ve piyasa koşullarından kaynaklanmaktadır. Sürücüler, en uygun fiyatı bulmak için dikkatli olmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 14 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

14 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 57.03875 TL, motorin fiyatı ise 57.77 TL olarak belirlendi. Bu durum, araç sahiplerini oldukça etkileyen bir ekonomik faktör. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının artış ya da azalış göstermesiyle birlikte hanelerin bütçelerinde önemli dengeler oluşabileceğini belirtiyor. Fiyatların belirlenmesinde piyasa koşulları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları etkilidir.

Ülkemizde büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları arasında belirgin farklılıklar gözlemleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol şehirlerde bayilere göre fiyat değişimleri yaşanabiliyor. Dağıtıcı firmaların bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için belirleyeceği tavan fiyatlar, bu farklılıkları doğurabilir. Bu durum akaryakıt piyasasında rekabeti de şekillendirebilir. Sürücülerin en uygun fiyatı bulmak için dikkatli olmaları önemlidir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yarın başlıyor! Logo olmayan ilanlara dikkat81 ilde yarın başlıyor! Logo olmayan ilanlara dikkat
Kayseri’de berber ücretlerine zam! Saç kesimi fiyatı...Kayseri’de berber ücretlerine zam! Saç kesimi fiyatı...

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.04
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.