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Akaryakıt fiyatları! 15 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Eylül 2026 tarihinde benzin fiyatı 80.27 TL, motorin fiyatı ise 95.62 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, dünya petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel vergi düzenlemeleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Özellikle büyük şehirlerde fiyat farklılıkları görülmektedir. Ulaşım sektörü ve bireysel araç sahipleri için akaryakıt fiyatları bütçeyi doğrudan etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Fiyat karşılaştırması yapmak kritik önem taşır.

Akaryakıt fiyatları! 15 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Eylül 2026 tarihinden itibaren benzin fiyatı 80.27 TL’dir. Motorin fiyatı ise 95.62 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicilerinin bütçelerini doğrudan etkileyen önemli unsurlardır. Fiyatlardaki değişim sürekli olarak gündemdedir. Özellikle ulaşım sektörü ve bireysel araç sahipleri için önemli bir konudur. Bu durum, güncellemelerin alınmasını gerektirir.

Akaryakıt fiyatları, birçok faktörden etkilenmektedir. Dünya petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel vergi düzenlemeleri bu faktörler arasında yer almaktadır. Özellikle büyük şehirlerde, pompa fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirlerdendir. Akaryakıtı satın alacağınız bayi, lokasyona ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Dağıtıcılar, bayi sözleşmeleri çerçevesinde bayilerine belirli tavan fiyatlar sunar. Ayrıca fiyat tavsiyeleri de vermektedirler. Bu uygulamalar, fiyat farklılıklarının yönetilmesine yardımcı olur. Bu nedenle akaryakıt alırken fiyat karşılaştırması yapmanız önemlidir. Unutmamalısınız ki, doğru fiyat bilgisi bütçeniz için kritik bir rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 15 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.62
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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