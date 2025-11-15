FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 15 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.84 TL, motorin fiyatı ise 57.59 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, pazar dalgalanmalarına göre gün içinde değişiklik göstermektedir. Büyük şehirlerde, örneğin İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar ve hizmet çeşitliliği farklılık arz eder. Sürücüler, en uygun fiyatı bulmak için bu değişkenlikleri dikkate almalıdır. Fiyat istikrarı amacıyla bayilerde tavan fiyat uygulamaları mevcuttur.

Akaryakıt fiyatları! 15 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, benzin fiyatı 54.84 TL'dir. Motorin fiyatı ise 57.59 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalara bağlı olarak gün içinde değişebilir. Şehirler ve bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Bu durum, akaryakıt alımında tercihlere bağlı olarak tüketicilerin maliyetlerini etkileyebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatların yanı sıra sunulan hizmet çeşitliliği de dikkate alınmalıdır. Dağıtıcı şirketler, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Benzin ve motorin fiyatları, bölgesel ve bayisel farklılıklara göre değişkenlik göstermektedir. Sürücüler için en uygun fiyatı bulmak oldukça önemlidir.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli güncellenmektedir. Bu durum, tüketicilerin alım kararlarına belirleyici bir etki yapmaktadır. Fiyatların dalgalanması ve farklılıklar, akaryakıt alımını etkileyen önemli unsurlardır. Sürücüler bu süreci takip etmeli ve en uygun fiyatı bulmaya çalışmalıdır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.25
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.73
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.75
Gazyağı
47.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
