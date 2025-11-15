Akaryakıt fiyatları! 15 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, benzin fiyatı 54.84 TL'dir. Motorin fiyatı ise 57.59 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalara bağlı olarak gün içinde değişebilir. Şehirler ve bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Bu durum, akaryakıt alımında tercihlere bağlı olarak tüketicilerin maliyetlerini etkileyebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatların yanı sıra sunulan hizmet çeşitliliği de dikkate alınmalıdır. Dağıtıcı şirketler, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Benzin ve motorin fiyatları, bölgesel ve bayisel farklılıklara göre değişkenlik göstermektedir. Sürücüler için en uygun fiyatı bulmak oldukça önemlidir.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli güncellenmektedir. Bu durum, tüketicilerin alım kararlarına belirleyici bir etki yapmaktadır. Fiyatların dalgalanması ve farklılıklar, akaryakıt alımını etkileyen önemli unsurlardır. Sürücüler bu süreci takip etmeli ve en uygun fiyatı bulmaya çalışmalıdır.