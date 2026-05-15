Akaryakıt fiyatları! 15 Mayıs Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 15 Mayıs 2026 itibarıyla sırasıyla 64.96 TL ve 67.40 TL olarak belirlendi. Enerji politikaları, global petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor. Özellikle büyük şehirlerde benzin istasyonları arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Bu durum, sürücülerin yakıt alım kararlarını doğrudan etkiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Zamlar ve indirimler bu süreci etkiliyor. Her bayinin fiyat politikası farklılık arz edebiliyor. Dağıtıcılar, kendi bayileri için belirlediği tavan fiyatlarla piyasalara yön verebiliyor. Bu fiyat kararı, toplam maliyetlerin kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Aynı zamanda rekabet koşullarını etkileyen önemli bir unsur olma özelliği taşıyor.