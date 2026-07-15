Akaryakıt fiyatları! 15 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

15 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 64.51 TL, motorin fiyatı ise 69.94 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar ulaşım giderlerini direkt etkiliyor. Akaryakıt fiyatları önemli bir ekonomik parametre olmaya devam ediyor. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor. Ayrıca uluslararası piyasa koşulları ve enerji politikaları da fiyatları etkileyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye’nin büyük şehirlerinden İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Farklı bayiler arasında çeşitlilik gözlemlenebilir. Akaryakıt fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Ancak dağıtıcı firmalar, kendi iç politikalarına göre tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu da bazı bayilerin fiyatlarını diğerlerinden farklı kılıyor. Benzin ve motorin alımları, olağan dalgalanmalara tabi olabiliyor.