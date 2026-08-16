Akaryakıt fiyatları! 16 Ağustos Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 16 Ağustos 2026 itibarıyla litrede 71.435 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 79.66875 TL seviyelerine ulaştı. Bu durum, sürücülerin akaryakıt alım maliyetlerini doğrudan etkileyen önemli bir durumdur. Piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca, çeşitli etkenler günlük fiyat değişimlerine neden olmaktadır.

Türkiye’nin büyük şehirleri, akaryakıt fiyatları konusunda farklılıklar göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde benzin ve motorin fiyatları arasında belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. Sürücüler, özellikle belirli bölgelerdeki bayilerin fiyat değişiklikleri konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılmaktadır. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde kendi bayileri için tavsiye edilen en üst fiyat limitlerini belirleyebilirler. Bu nedenle, akaryakıt alırken güncel fiyatları takip etmek önemlidir.