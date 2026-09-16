Akaryakıt fiyatları! 16 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Eylül 2026 tarihine gelindiğinde, benzin fiyatı 80.28875 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 95.63875 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu rakamlar, akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak değişim gösterebilir. Ayrıca, küresel enerji fiyatları da bu durumu etkilemektedir. Benzin ve motorin fiyatlarının seyri, piyasalardaki arz-talep dengelerine bağlıdır. Döviz kurları ve vergisel düzenlemeler de önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Akaryakıt fiyatları, şehirler ve bayiler arasında değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı bayilerin fiyatları sıkça farklılıklar göstermektedir. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyatı belirleyebilir. Bu durum, fiyat değişimlerini kontrol altında tutma imkânı sağlamaktadır. Sonuç olarak, tüketicilerin benzin ve motorin alışverişlerinde bu hususları göz önünde bulundurmaları önemlidir.