FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 16 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.28875 TL, motorin fiyatı ise 95.63875 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurları ve vergisel düzenlemelere göre değişiklik göstermektedir. Özellikle büyük şehirlerde bayi fiyatları arasında farklılık yaşanmaktadır. Tüketicilerin benzin ve motorin alışverişlerinde bu bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 16 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Eylül 2026 tarihine gelindiğinde, benzin fiyatı 80.28875 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 95.63875 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu rakamlar, akaryakıt piyasasında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak değişim gösterebilir. Ayrıca, küresel enerji fiyatları da bu durumu etkilemektedir. Benzin ve motorin fiyatlarının seyri, piyasalardaki arz-talep dengelerine bağlıdır. Döviz kurları ve vergisel düzenlemeler de önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Akaryakıt fiyatları, şehirler ve bayiler arasında değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı bayilerin fiyatları sıkça farklılıklar göstermektedir. Dağıtıcılar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyatı belirleyebilir. Bu durum, fiyat değişimlerini kontrol altında tutma imkânı sağlamaktadır. Sonuç olarak, tüketicilerin benzin ve motorin alışverişlerinde bu hususları göz önünde bulundurmaları önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 16 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı hayvan nakil yönetmeliğinde değişiklikCanlı hayvan nakil yönetmeliğinde değişiklik
ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 16 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 16 Eylül 2026 ŞOK Aktüel kataloğu

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.29
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

Kadir İnanır’ın vasiyetleri açılıyor: Tarih belli oldu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

Denizin dibinde hazine gibi keşif: Ton başına 15,4 gram altın

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.