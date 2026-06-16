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Akaryakıt fiyatları! 16 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatı 63.075 TL, motorin fiyatı ise 65.225 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişir. Enerji maliyetleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Büyük şehirlerde hava koşulları ve stok durumu gibi faktörler fiyat farklılıklarını artırabilir. Araç sahiplerinin farklı akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak tasarruf etmeleri önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 16 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatı 63.075 TL, motorin fiyatı ise 65.225 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar önemli bir rol oynamaktadır. Döviz kurlarındaki hareketlilik de bu durumu etkilemektedir. Araç sahiplerinin bu fiyatlar konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 16 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Hava koşulları, stok durumu gibi faktörler fiyat farklılıklarına yol açabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu etkiler daha belirgindir. Bayilerin kendi fiyat politikaları da önemli bir etkendir. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar fiyatlandırmayı etkilemektedir. Tüketicilerin akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırmaları önemlidir. Dikkatli olmaları, tasarruf etmelerine yardımcı olabilir.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.08
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
38.3
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
50.62
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.61
Gazyağı
63.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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