Akaryakıt fiyatları! 16 Kasım Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Kasım 2025 tarihi itibarıyla motorin fiyatı 57.58625 TL. Benzin fiyatı ise 54.84375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlıdır. Uluslararası piyasalardaki değişimler, fiyatları etkileyebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, fiyatlarda farklılıklar gözlemlenebilir. Bu farklılıklar, bayilerin uyguladığı fiyat politikalarından kaynaklanmaktadır.

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak zam ve indirimlerle güncellenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi merkezlerde, benzin ve motorin fiyatları bayiden bayiye değişiklik göstermektedir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu, fiyatların adil bir şekilde düzenlenmesine katkıda bulunur. Ancak, serbest piyasada fiyatlarda dalgalanmalar görülebilir. Tüketicilerin akaryakıt alımlarında bu değişkenlikleri göz önünde bulundurmaları önemlidir.