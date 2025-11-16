FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 16 Kasım Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Kasım 2025 tarihi itibarıyla motorin fiyatı 57.58625 TL, benzin fiyatı ise 54.84375 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, bayi politikalarına göre değişiklik göstermektedir. Tüketicilerin akaryakıt satın alırken bu fiyat farklılıklarını dikkate alması önemlidir.

16 Kasım 2025 tarihi itibarıyla motorin fiyatı 57.58625 TL. Benzin fiyatı ise 54.84375 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlıdır. Uluslararası piyasalardaki değişimler, fiyatları etkileyebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, fiyatlarda farklılıklar gözlemlenebilir. Bu farklılıklar, bayilerin uyguladığı fiyat politikalarından kaynaklanmaktadır.

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak zam ve indirimlerle güncellenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi merkezlerde, benzin ve motorin fiyatları bayiden bayiye değişiklik göstermektedir. Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu, fiyatların adil bir şekilde düzenlenmesine katkıda bulunur. Ancak, serbest piyasada fiyatlarda dalgalanmalar görülebilir. Tüketicilerin akaryakıt alımlarında bu değişkenlikleri göz önünde bulundurmaları önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.59
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.25
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.73
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.75
Gazyağı
47.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
