Akaryakıt fiyatları! 16 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları 16 Mart 2026 tarihinde yeni bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 61.41 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 65.89 TL oldu. Bu fiyatlar, sürücüler arasında akaryakıt maliyetleri üzerinde tartışmalara neden oldu. Piyasa koşullarının etkisiyle dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları ülkemizde sürekli değişiklik gösteriyor. Bu değişimler, özellikle büyük şehirlerde daha belirgin hissediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar dikkat çekiyor. Her ildeki bayiliklerdeki fiyat farklılıkları unutulmamalı. Dağıtıcılar kendi bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu durum, akaryakıt maliyetlerinin yerel pazarlarda farklılık göstermesine neden oluyor.