FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 16 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 16 Mart 2026 tarihinde yeni bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 61.41 TL, motorin fiyatı ise 65.89 TL olarak belirlendi. Bu artış, sürücülerin akaryakıt maliyetleri üzerindeki tartışmalarını artırdı. Piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor. Özellikle büyük şehirlerde, akaryakıt fiyatları arasındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar, yerel pazarda çeşitlilik oluşturuyor.

Akaryakıt fiyatları! 16 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

Benzin ve motorin fiyatları 16 Mart 2026 tarihinde yeni bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 61.41 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 65.89 TL oldu. Bu fiyatlar, sürücüler arasında akaryakıt maliyetleri üzerinde tartışmalara neden oldu. Piyasa koşullarının etkisiyle dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları ülkemizde sürekli değişiklik gösteriyor. Bu değişimler, özellikle büyük şehirlerde daha belirgin hissediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar dikkat çekiyor. Her ildeki bayiliklerdeki fiyat farklılıkları unutulmamalı. Dağıtıcılar kendi bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu durum, akaryakıt maliyetlerinin yerel pazarlarda farklılık göstermesine neden oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa haftaya yükselişle başladıBorsa haftaya yükselişle başladı
Ali Babacan Açık Açık'ta son noktayı koydu: 'Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz'Ali Babacan Açık Açık'ta son noktayı koydu: 'Ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz'

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.89
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.41
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
83.2
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.