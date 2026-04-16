Akaryakıt fiyatları! 16 Nisan Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 62.6825 TL, motorin fiyatı ise 71.56125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt alımında önemli bir maliyet oluşturuyor. Akaryakıt fiyatları uzun süredir dalgalı bir seyir izliyor. Global petrol fiyatları, döviz kurları ve iç piyasa dinamikleri, bu durumu etkiliyor. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarının son durumu hakkında bilgi edinmek istiyor.

Akaryakıt fiyatları birçok faktörden etkileniyor. Her gün değişiklik gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde distribütör bayileri arasında fiyat farklılıkları yaşanıyor. Distribütörler, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahip. Bu durum, piyasa rekabetini de etkiliyor. Akaryakıt alımında dikkatli olunmalı. Piyasa koşullarının izlenmesi tüketiciler için önem taşıyor.