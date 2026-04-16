FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 16 Nisan Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 62.6825 TL ve 71.56125 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyatlar, akaryakıt alımında önemli bir maliyet oluşturuyor. Global petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasa dinamiklerini etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde distribütörler arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeli. Piyasa koşullarını izlemek, tüketiciler için kritik öneme sahip.

Cansu Çamcı

Benzin fiyatı 62.6825 TL, motorin fiyatı ise 71.56125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt alımında önemli bir maliyet oluşturuyor. Akaryakıt fiyatları uzun süredir dalgalı bir seyir izliyor. Global petrol fiyatları, döviz kurları ve iç piyasa dinamikleri, bu durumu etkiliyor. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarının son durumu hakkında bilgi edinmek istiyor.

Akaryakıt fiyatları birçok faktörden etkileniyor. Her gün değişiklik gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde distribütör bayileri arasında fiyat farklılıkları yaşanıyor. Distribütörler, kendi bayileri için tavan fiyat belirleme yetkisine sahip. Bu durum, piyasa rekabetini de etkiliyor. Akaryakıt alımında dikkatli olunmalı. Piyasa koşullarının izlenmesi tüketiciler için önem taşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.94
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.43
Gazyağı
84.33
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.