FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fethiye'deki 1.450 TL'lik lahmacun gündem olmuştu! Bakanlık işletmeye ceza kesti

Fethiye'deki bir restoranda lahmacun fiyatının bin 450 TL olması tartışmaları beraberinde getirmişti. Konu kısa sürede gündem olurken, Ticaret Bakanlığı bahsi geçen restoranda inceleme yaptı. İncelemeler kapsamında 24 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi ve işletmeye para cezası uygulandı. Ayrıca 5 ürün için dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderileceği bildirildi.

Fethiye'deki 1.450 TL'lik lahmacun gündem olmuştu! Bakanlık işletmeye ceza kesti
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye gündeminin önemli konu başlıklarından biri de fahiş fiyat uygulamaları. Bazı işlemler satışa sunduğu ürünlere ederinden çok fazla etiket yapıştırırken, vatandaşlar bu duruma tepki gösteriyor.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte fahiş fiyat tartışmaları yine başlamıştı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlandırmalara tepki göstermişti. Son olarak Fethiye'de bulunan bir restorandaki fiyatlandırmalar tepkinin odağı olmuştu.

Fethiye deki 1.450 TL lik lahmacun gündem olmuştu! Bakanlık işletmeye ceza kesti 1

Bahsi geçen restoranda; lahmacuna bin 450 lira, kıymalı pideye bin 500 lira, margarita pizza ise bin 800 lira fiyatlandırma yapıldı. Sosyal medyada restoranın menüsü tartışma konusu olurken Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Fethiye deki 1.450 TL lik lahmacun gündem olmuştu! Bakanlık işletmeye ceza kesti 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"24 ADET ÜRÜNDE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ"

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından, 27 Mayıs 2026 tarihinde, bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Fethiye deki 1.450 TL lik lahmacun gündem olmuştu! Bakanlık işletmeye ceza kesti 3

"5 ÜRÜN İLAVE CEZA İŞLEM UYGULANMASI AMACIYLA HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU'NA İNTİKAL ETTİRİLECEKTİR"

Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır"

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekor yenilendi: Saatte 240 kilometre hıza ulaştı! Rekor yenilendi: Saatte 240 kilometre hıza ulaştı!
2 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında 2 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Fethiye Lahmacun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

İran'dan ABD'ye yeni rest! "Kırmızı çizgimiz" diye duyurdular

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Trump ilk defa o ülkeyi hedef aldı: "Yoksa havaya uçuracağız"

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Crystal Palace finalde Vallecano'yu devirerek şampiyon oldu!

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Tek bir filmle ünlü olup sırra kadem bastı! Son haliyle gündemde

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Ankara'da tarihi zirve! Memura 9 gün NATO izni

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

Türkler, Yunan adalarına akın etti: Pasaport kontrolünde kuyruklar oluştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.