Fethiye'deki 1.450 TL'lik lahmacun gündem olmuştu! Bakanlık işletmeye ceza kesti

Türkiye gündeminin önemli konu başlıklarından biri de fahiş fiyat uygulamaları. Bazı işlemler satışa sunduğu ürünlere ederinden çok fazla etiket yapıştırırken, vatandaşlar bu duruma tepki gösteriyor.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte fahiş fiyat tartışmaları yine başlamıştı. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlandırmalara tepki göstermişti. Son olarak Fethiye'de bulunan bir restorandaki fiyatlandırmalar tepkinin odağı olmuştu.

Bahsi geçen restoranda; lahmacuna bin 450 lira, kıymalı pideye bin 500 lira, margarita pizza ise bin 800 lira fiyatlandırma yapıldı. Sosyal medyada restoranın menüsü tartışma konusu olurken Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

"24 ADET ÜRÜNDE AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ"

"Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"



"Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından, 27 Mayıs 2026 tarihinde, bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

"5 ÜRÜN İLAVE CEZA İŞLEM UYGULANMASI AMACIYLA HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU'NA İNTİKAL ETTİRİLECEKTİR"

Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettirilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır"