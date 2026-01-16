FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 16 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.90125 TL, motorin fiyatı ise 54.805 TL olarak belirlenmiştir. Bu akaryakıt fiyatları, piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyat farklılıkları yaşanmaktadır. Dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyatlar belirleyerek pompa fiyatlarını etkileyen önemli bir unsur oluşturmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 16 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

16 Ocak 2026 tarihinde akaryakıt fiyatları belirlenmiştir. Benzin litre fiyatı 54.90125 TL’dir. Motorin litre fiyatı ise 54.805 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmektedir. Tüketicilere yansıyan bu değişiklikler dikkate alınmalıdır. Elde edilen verilere göre, motorin fiyatları benzinle yakın bir seviyede seyretmektedir. Bu durum, sürücülerin tercihlerini etkileyebilir.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları arasında farklılık gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu büyük şehirlerdendir. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu tavan fiyatlar, serbest piyasa koşullarındaki fiyatların altında kalmamak adına önerilmektedir. Bu durum pompa fiyatlarını etkileyen bir faktördür. Sonuç olarak, benzin ve motorin fiyatları şehirler ve dağıtım kanalları arasında farklılıklar göstermektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.81
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.18
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.42
Gazyağı
47.71
