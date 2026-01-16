Akaryakıt fiyatları! 16 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

16 Ocak 2026 tarihinde akaryakıt fiyatları belirlenmiştir. Benzin litre fiyatı 54.90125 TL’dir. Motorin litre fiyatı ise 54.805 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmektedir. Tüketicilere yansıyan bu değişiklikler dikkate alınmalıdır. Elde edilen verilere göre, motorin fiyatları benzinle yakın bir seviyede seyretmektedir. Bu durum, sürücülerin tercihlerini etkileyebilir.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları arasında farklılık gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu büyük şehirlerdendir. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu tavan fiyatlar, serbest piyasa koşullarındaki fiyatların altında kalmamak adına önerilmektedir. Bu durum pompa fiyatlarını etkileyen bir faktördür. Sonuç olarak, benzin ve motorin fiyatları şehirler ve dağıtım kanalları arasında farklılıklar göstermektedir.