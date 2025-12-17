FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 17 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 51,63 TL, motorin fiyatları ise 53,08 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, piyasalardaki petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar yerel rekabet ve tedarik zincirinden etkilenerek farklılıklar gösterebilir. Bu dalgalanmalar, tüketicilerin akaryakıt seçimlerini etkileyen önemli bir faktördür.

Akaryakıt fiyatları! 17 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

17 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 51,63 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 53,08 TL oldu. Akaryakıt fiyatları günlük olarak güncelleniyor. Bu fiyatlar, piyasalardaki petrol fiyatlarına ve döviz kurlarına bağlı olarak değişiyor. Ayrıca fiyatlar, tedarik zinciri, akaryakıt talebi ve mevsimsel etkilerden etkileniyor. Bu unsurlar dalgalanmalara neden olabiliyor.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişebilir. Bayilere göre farklılık gösterebilirler. Piyasa koşulları, yerel rekabet ve dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar bu değişkenliğe katkı sağlıyor. Dolayısıyla, akaryakıt fiyatları sürekli olarak güncelleniyor. Her şehirde farklı fiyatlar görülebiliyor. Farklılıklar, tüketiciler için önemli bir etken oluşturuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.08
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.13
Gazyağı
44.91
