Akaryakıt fiyatları! 17 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 51,63 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 53,08 TL oldu. Akaryakıt fiyatları günlük olarak güncelleniyor. Bu fiyatlar, piyasalardaki petrol fiyatlarına ve döviz kurlarına bağlı olarak değişiyor. Ayrıca fiyatlar, tedarik zinciri, akaryakıt talebi ve mevsimsel etkilerden etkileniyor. Bu unsurlar dalgalanmalara neden olabiliyor.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişebilir. Bayilere göre farklılık gösterebilirler. Piyasa koşulları, yerel rekabet ve dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar bu değişkenliğe katkı sağlıyor. Dolayısıyla, akaryakıt fiyatları sürekli olarak güncelleniyor. Her şehirde farklı fiyatlar görülebiliyor. Farklılıklar, tüketiciler için önemli bir etken oluşturuyor.