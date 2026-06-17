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Akaryakıt fiyatları! 17 Haziran Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 63.0925 TL ve 64.82875 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtırken, tüketiciler için önemli bir maliyet oluşturuyor. Pompa fiyatları, global petrol fiyatlarına ve döviz kurlarına göre değişiyor. Farklı şehirler ve bayilerdeki fiyat farklılıkları da sürücüler açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güncel fiyatların takibi önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 17 Haziran Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Haziran 2026'da benzin fiyatı 63.0925 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 64.82875 TL'dir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtır. Tüketiciler açısından önemli bir maliyet unsuru olarak öne çıkmaktadır. Pompa fiyatları, global petrol fiyatları ile döviz kurlarına bağlıdır. Yerel ekonomik durum da büyük bir etkiye sahiptir. Benzin ve motorin maliyetleri, sürücüler arasında sıkça tartışılan bir konudur.

Akaryakıt fiyatları şehirler arasında değişiklik gösterebilir. Farklı bayilerde de fiyatlar farklılık arz edebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar etkilenmektedir. Dağıtıcı firmalar bayilik sözleşmeleri ile tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, bayilerin rakamsal uygulamalarını etkiler. Sürücüler, akaryakıt fiyatlarının sürekli değiştiği bir ortamda alışveriş yaparken dikkatli olmalıdır. Bu nedenle, fiyatların güncel durumunu takip etmek önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 17 Haziran Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.09
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
36.62
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.87
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
40.02
Gazyağı
61.79
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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