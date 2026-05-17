Akaryakıt fiyatları! 17 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Mayıs 2026 tarihinde benzin fiyatı 65.00375 TL, motorin fiyatı ise 67.44 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen unsurlardır. Fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı dalgalanmalar göstermektedir. Yerel bayiler arasında fiyat farklılıkları yaşanabilmektedir. Özellikle büyük şehirlerde, motorin ve benzin maliyetleri arasında belirgin farklar ortaya çıkabilmektedir.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sürekli değişmektedir. Her bayinin fiyat politikası farklılık yaratabilmektedir. Dağıtıcı şirketler, kendi bayilerine belirledikleri tavan fiyatlarla sınırlı kalmaktadır. Bu durum fiyatların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Her bölgede farklı fiyatlar yaşanabilmektedir.