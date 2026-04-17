Akaryakıt fiyatları! 17 Nisan Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Nisan 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.6825 TL, motorin fiyatı ise 71.56125 TL olarak belirlendi. Akaryakıt sektöründeki fiyat artışı, maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla bağlantılıdır. Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklar görülmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir, bu farklılıkların en belirgin şekilde yaşandığı bölgeler arasında yer almaktadır. Tüketiciler, pompa fiyatlarını güncel takip etmeli ve değişikliklere dikkat etmelidir.

Akaryakıt fiyatları! 17 Nisan Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

17 Nisan 2026 itibarıyla benzin fiyatı litre başına 62.6825 TL oldu. Motorin fiyatı ise 71.56125 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlarla birlikte akaryakıt sektöründeki artış devam ediyor. Tüketicilerin pompa fiyatlarını güncel olarak takip etmeleri gerekir. Bu durum karar verme süreçlerinde büyük önem taşıyor.

Fiyatlardaki yükseliş, maliyet artışlarıyla birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmaların sonucudur. Ülke genelinde büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklar bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir, bu durumun en net gözlemlendiği yerler. Her şehirdeki benzin istasyonu ve bayi politikaları, fiyat farklılıklarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları sık sık zam ve indirimlere tabi olabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmak tüketiciler için önemlidir. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat belirliyor. Bu uygulama, piyasa düzenini sağlamayı amaçlıyor. Sonuç olarak, akaryakıt fiyatları dinamik bir yapıya sahiptir. Tüketicilerin bu değişikliklere dikkat etmesi önemlidir.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.94
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.43
Gazyağı
85.99
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

