Akaryakıt fiyatları! 17 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.98 TL. Motorin fiyatı ise 54.82 TL seviyelerinde işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, piyasa koşullarına bağlıdır. Döviz kurlarındaki değişim de etkili olmaktadır. Bu durum, sürücüleri doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda enerji sektöründe de etkiler yaratmaktadır. Farklı şehirlerde fiyatlar değişiklik göstermektedir. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde motorin fiyatları benzinle kıyaslandığında daha yüksektir. İzmir'de de benzer eğilimler gözlemlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları günlük değişim göstermektedir. Bu değişim, pompa fiyatları ve dağıtıcı bayilerin belirlediği fiyatlar aracılığıyla olmaktadır. Yerel bayiler arasında sık sık fiyat farkları oluşur. Bu farklar, büyük şehirlerde daha belirgin hale gelir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu açıdan önemlidir. Dağıtıcılar, bayilere tavan fiyatlar belirler. Ama bu durum serbest piyasa koşulları çerçevesinde değişkenlik gösterebilir. En güncel fiyata ulaşmak için yerel bayilere danışmak önemlidir.