FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 17 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Ocak 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları önemli bir değişim göstermektedir. Benzin fiyatı 53.98 TL, motorin ise 54.82 TL seviyesinde işlem görmektedir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasa koşulları ile birlikte fiyatları etkilemektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Yerel bayiler arasındaki fiyat farklılıkları, sürücüleri doğrudan etkilemektedir. En güncel bilgiler için yerel bayilere danışmak önerilmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 17 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

17 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.98 TL. Motorin fiyatı ise 54.82 TL seviyelerinde işlem görüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, piyasa koşullarına bağlıdır. Döviz kurlarındaki değişim de etkili olmaktadır. Bu durum, sürücüleri doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda enerji sektöründe de etkiler yaratmaktadır. Farklı şehirlerde fiyatlar değişiklik göstermektedir. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde motorin fiyatları benzinle kıyaslandığında daha yüksektir. İzmir'de de benzer eğilimler gözlemlenmektedir.

Akaryakıt fiyatları günlük değişim göstermektedir. Bu değişim, pompa fiyatları ve dağıtıcı bayilerin belirlediği fiyatlar aracılığıyla olmaktadır. Yerel bayiler arasında sık sık fiyat farkları oluşur. Bu farklar, büyük şehirlerde daha belirgin hale gelir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu açıdan önemlidir. Dağıtıcılar, bayilere tavan fiyatlar belirler. Ama bu durum serbest piyasa koşulları çerçevesinde değişkenlik gösterebilir. En güncel fiyata ulaşmak için yerel bayilere danışmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşını ne zaman alacak?SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşını ne zaman alacak?
Kapış kapış satılıyor! İndirimin son tarihi yokKapış kapış satılıyor! İndirimin son tarihi yok

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.82
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.