Akaryakıt fiyatları! 17 Şubat Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de benzin litre fiyatı 57,05625 TL, motorin ise 57,78875 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, yüksek enflasyon ve piyasa dalgalanmalarının etkisiyle sürücüler için ek maliyetler oluşturmakta. Özellikle büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki pompa fiyatları sık sık değişim göstermektedir. Dağıtıcılar tarafından uygulanan tavan fiyat politikası, fiyat artışlarını dengelemeye çalışmaktadır.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 57,05625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57,78875 TL olarak kaydedilmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki güncel artış dikkat çekmektedir. Bu artış, benzin ve motorin arasındaki farkların devam ettiğini göstermektedir. Yüksek enflasyon ve piyasa dalgalanmaları mevcuttur. Bu etkenler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Sürücüler için ek maliyetler oluşmaktadır.

Türkiye’nin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları değişiklik göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu durum sıklıkla gözlemlenmektedir. Piyasa dinamiklerine bağlı olarak pompa fiyatları sıkça güncellenmektedir. Ancak dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyat belirlemektedir. Bu uygulama fiyat artışlarını kontrol altına alabilir. Akaryakıt alımında bu durum, tüm ülkede önemli bir etki yaratmaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.79
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.06
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
