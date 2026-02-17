Akaryakıt fiyatları! 17 Şubat Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

17 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 57,05625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57,78875 TL olarak kaydedilmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki güncel artış dikkat çekmektedir. Bu artış, benzin ve motorin arasındaki farkların devam ettiğini göstermektedir. Yüksek enflasyon ve piyasa dalgalanmaları mevcuttur. Bu etkenler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Sürücüler için ek maliyetler oluşmaktadır.

Türkiye’nin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları değişiklik göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu durum sıklıkla gözlemlenmektedir. Piyasa dinamiklerine bağlı olarak pompa fiyatları sıkça güncellenmektedir. Ancak dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyat belirlemektedir. Bu uygulama fiyat artışlarını kontrol altına alabilir. Akaryakıt alımında bu durum, tüm ülkede önemli bir etki yaratmaktadır.