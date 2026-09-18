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Akaryakıt fiyatları! 18 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80,31 TL, motorin fiyatı ise 100,33 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, dünya genelindeki petrol fiyatları ve döviz kurlarından etkilenirken, yerel vergi düzenlemeleri de belirleyici bir rol oynuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklılıklar gözlemleniyor. Dağıtıcılar, bayiler için tavan fiyatlar belirleyerek maliyetleri etkileyebiliyor. Pompada ödenecek bu ücretler dalgalanma gösterebilir.

Akaryakıt fiyatları! 18 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80,31 TL’dir. Motorin fiyatı ise 100,33 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir gösterge niteliğindedir. Pompada ödenecek bu ücretler, birçok faktörden etkilenmektedir. Dünya genelindeki petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel vergi düzenlemeleri bu faktörler arasında yer alır. Bu nedenle, benzin ve motorin fiyatları sürekli olarak dalgalanabilir. Günlük alım satımlarda farklılıklar gözlemlenebilir.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde çeşitlilik gösterebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar farklılık arz eder. Farklı bayilerin uyguladığı fiyatlar, serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Ancak dağıtıcılar, bayileri için belirlediği tavan fiyatlar ile maliyetleri etkiler. Bu nedenle, akaryakıt pompa fiyatlarında değişiklikler yaşanabilir. Her şehirde ve bayide farklı tarifelerin mevcut olabileceği unutulmamalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 18 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.33
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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