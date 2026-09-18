Akaryakıt fiyatları! 18 Eylül Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80,31 TL’dir. Motorin fiyatı ise 100,33 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir gösterge niteliğindedir. Pompada ödenecek bu ücretler, birçok faktörden etkilenmektedir. Dünya genelindeki petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel vergi düzenlemeleri bu faktörler arasında yer alır. Bu nedenle, benzin ve motorin fiyatları sürekli olarak dalgalanabilir. Günlük alım satımlarda farklılıklar gözlemlenebilir.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde çeşitlilik gösterebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar farklılık arz eder. Farklı bayilerin uyguladığı fiyatlar, serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Ancak dağıtıcılar, bayileri için belirlediği tavan fiyatlar ile maliyetleri etkiler. Bu nedenle, akaryakıt pompa fiyatlarında değişiklikler yaşanabilir. Her şehirde ve bayide farklı tarifelerin mevcut olabileceği unutulmamalıdır.