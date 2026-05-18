Akaryakıt fiyatları! 18 Mayıs Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 65.00375 TL, motorin fiyatı ise 67.44 TL oldu. Bu fiyatlar günlük yaşamda önemli bir yer tutuyor. Motorin fiyatlarının benzin fiyatına göre biraz daha yüksek olması dikkat çekiyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birkaç faktör etkili rol oynuyor. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve arz-talep dengesi bu faktörlerden bazıları.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor. Zam ve indirimlerle fiyatlar dalgalanıyor. Bu nedenle her şehirde ve bayide fiyatlar arasında sapmalar yaşanabiliyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri gereği fiyatları kontrol edebiliyor. Kendi bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahipler. Bu durum fiyatların istikrarlı bir şekilde seyretmesine katkı sağlıyor.