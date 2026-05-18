Akaryakıt fiyatları! 18 Mayıs Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla belirlene akaryakıt fiyatları, benzin için 65.00 TL, motorin için 67.44 TL olarak açıklandı. Akaryakıt fiyatları, her şehirde değişkenlik gösterebilir. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve arz-talep dengesi gibi etkenler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde rol oynar. Dağıtıcı firmalar ise kendi bayiliklerine özel tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir, bu durum fiyatların istikrarlı kalmasına yardımcı olur.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

18 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 65.00375 TL, motorin fiyatı ise 67.44 TL oldu. Bu fiyatlar günlük yaşamda önemli bir yer tutuyor. Motorin fiyatlarının benzin fiyatına göre biraz daha yüksek olması dikkat çekiyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birkaç faktör etkili rol oynuyor. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve arz-talep dengesi bu faktörlerden bazıları.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişiyor. Zam ve indirimlerle fiyatlar dalgalanıyor. Bu nedenle her şehirde ve bayide fiyatlar arasında sapmalar yaşanabiliyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri gereği fiyatları kontrol edebiliyor. Kendi bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahipler. Bu durum fiyatların istikrarlı bir şekilde seyretmesine katkı sağlıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
65
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.63
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.98
Gazyağı
77.49
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

