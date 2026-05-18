TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı, 2025 yılının ilk çeyreğinde de yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk çeyrekte yıllık bazda değişiklik gözlenmedi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

