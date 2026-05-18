Brent petrol fiyatlarında son durum! (18 Mayıs 2026)

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 111,42 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 109,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,26 dolardan tamamladı.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 111,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel enerji arzına yönelik riskleri artırması etkili oluyor. Bölgede her an tansiyonun yeniden tırmanabileceği ihtimali piyasalarda fiyatlamaları zorluyor.

ABD/İsrail-İran arasında devam eden savaşta 8 Nisan'da sağlanan ateşkes kapsamında taraflar müzakere masasından olumlu bir sonuçla kalkamazken her geçen gün taraflardan gelen yeni tehditkar açıklamalar söz konusu ateşkes sürecinin kırılgan yapısını ortaya koyuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına müdahale ettiğini bildirdi. Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyon sonucunda İHA'lardan 2'sinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu. İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan tanker sevkiyatlarının sağlıklı biçimde sürdürülememesi ve yükselen sigorta maliyetleri de küresel çapta enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekliyor.

Artan petrol fiyatlarının makroekonomik görünüme yönelik olumsuz etkileri, dünya genelinde açıklanan enflasyon verilerinde belirgin şekilde hissediliyor. Süregelen fiyat baskıları, merkez bankalarına ilişkin beklentilerin daha "şahin" bir çizgiye kaymasına yol açıyor. Uzmanlara göre, İran ile süren çatışmanın uzaması, petrol fiyatlarında kalıcı yükseliş riskini artırarak faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına ve küresel büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü risklerin derinleşmesine yol açabilir.

Brent petrolde teknik olarak 111,98 doların direnç, 110,12 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

