Akaryakıt fiyatları! 19 Ağustos Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatı 71.4575 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 79.695 TL oldu. Akaryakıt fiyatları döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları ve yerel ekonomik koşullara bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu fiyatlar otoyol ve şehir içi kullanımları için kritik birer referans noktası haline geliyor. Özellikle motorin fiyatları, tarım ve taşıma sektörlerinde de etkili oldu.

Her şehirde ve bayide akaryakıt fiyatları farklılık gösterebilir. Örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Yerel dağıtım koşulları ve bayilerin belirlediği fiyat politikaları, bu fiyatları etkiler. Dağıtıcı firmalar, bayi sözleşmeleri çerçevesinde bayilerine tavan fiyat belirleme yetkisi sağlar. Bu durum, fiyatların dalgalanmasına neden olabilir. Akaryakıt alımları öncesinde güncel fiyatların kontrol edilmesi oldukça faydalı olacaktır.