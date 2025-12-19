FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 19 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin için 51.6425 TL, motorin için ise 53.085 TL olarak belirlendi. Global petrol fiyatları, döviz kuru ve ekonomik koşullar, fiyatlardaki dalgalanmayı etkileyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin büyük şehirlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Vatandaşların, fiyat değişimlerini takip etmesi ve dikkatli alım yapması önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 19 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt fiyatları, 19 Aralık 2025 tarihi itibarıyla gündemde yer alıyor. Bu tarihte benzin fiyatı 51.6425 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53.085 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlıdır. Global petrol fiyatları da bu durumu etkiliyor. Ekonomik koşullar, döviz kuru ve talep gibi faktörler, fiyatları etkiliyor. Gün içinde yapılan zamlar ve indirimler, fiyatların değişkenliğini artırıyor.

Benzin ve motorin fiyatları, Türkiye'nin büyük şehirlerinde farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar değişiyor. Her şehirdeki bayiler, kendi stratejilerine göre fiyat belirliyor. Serbest piyasa koşulları altında fiyatlar sürekli değişiyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmalarıyla tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, piyasada rekabet koşullarını etkiliyor. Vatandaşların akaryakıt alımında dikkatli olması gerekiyor. Güncel fiyatları takip etmek büyük önem taşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.09
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.64
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.44
Gazyağı
44.91
